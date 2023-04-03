Путин подписал указ о фонде "Защитники Отечества"

Фонд займется оказанием помощи семьям погибших бойцов СВО

Фонд "Защитники Отечества" займется оказанием помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации. Указ о его создании подписал президент России Владимир Путин.

"Владимир Путин подписал Указ "О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент России впервые заявил о планах создания фонда 21 февраля, в послании Федеральному собранию. Путин подчеркнул, что структуры фонда должны заработать во всех регионах уже в этом году.

Глава российского правительства Михаил Мишустин пояснял, что речь идет о юридической, социальной, психологической и медицинской помощи. Она включает реабилитацию, содействие в трудоустройстве и получении образования.

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