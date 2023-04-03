ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин подписал указ о фонде "Защитники Отечества"

09:39
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Фонд займется оказанием помощи семьям погибших бойцов СВО

Фонд "Защитники Отечества" займется оказанием помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации. Указ о его создании подписал президент России Владимир Путин.

Путин соберёт на следующей неделе большой Совбез
Путин поздравил Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии

"Владимир Путин подписал Указ "О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент России впервые заявил о планах создания фонда 21 февраля, в послании Федеральному собранию. Путин подчеркнул, что структуры фонда должны заработать во всех регионах уже в этом году.

Глава российского правительства Михаил Мишустин пояснял, что речь идет о юридической, социальной, психологической и медицинской помощи. Она включает реабилитацию, содействие в трудоустройстве и получении образования.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин подписывает документ
Владимир Путин подписывает документ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.