В Тихоокеанском флоте оценили влияние землетрясения на боеготовность

Разрушений нет

Произошедшее землетрясение на Камчатке не повлияло на боеготовность сил Тихоокеанского флота (ТОФ).

Об этом в понедельник, 3 апреля, заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан третьего ранга Илья Колесников.

"Дежурные силы ТОФ продолжают несение службы в повседневном режиме", - отметил он (цитата по ТАСС).

Личный состав здоров, инфраструктура, техника и дороги не повреждены, добавил Колесников.

В понедельник около 15:00 по местному времени (6:00 по московскому времени) в акватории Авачинского залива произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9 балла.

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