Эрдоган закрыл двери перед послом США

Поводом стала встреча дипломата с лидером турецкой оппозиции

Посол Соединенных Штатов в Турции лишился возможности посещать турецких официальных лиц. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, двери для Джеффа Флейка закрыты.

"Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Почему? Пусть знает свое место", - приводит слова Эрогана издание Star.

Турецкого лидера возмутил факт встречи американского дипломата с единым кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу. Эрдоган интересуется, не стыдно ли Флейку посещать подобные мероприятия, а потом просить о встрече с президентом.

По данным соцопросов, кандидат от объединенной турецкой оппозиции Кылычдароглу — главный соперник Эрдогана на предстоящих президентских выборах. По предварительной информации, за Эрдогана готовы голосовать лишь 47% избирателей.

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