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Эрдоган закрыл двери перед послом США

10:17
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Поводом стала встреча дипломата с лидером турецкой оппозиции

Посол Соединенных Штатов в Турции лишился возможности посещать турецких официальных лиц. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, двери для Джеффа Флейка закрыты.

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"Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Почему? Пусть знает свое место", - приводит слова Эрогана издание Star.

Турецкого лидера возмутил факт встречи американского дипломата с единым кандидатом от оппозиции на выборах 14 мая Кемалем Кылычдароглу. Эрдоган интересуется, не стыдно ли Флейку посещать подобные мероприятия, а потом просить о встрече с президентом.

По данным соцопросов, кандидат от объединенной турецкой оппозиции Кылычдароглу — главный соперник Эрдогана на предстоящих президентских выборах. По предварительной информации, за Эрдогана готовы голосовать лишь 47% избирателей.

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