ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Байкале произошло землетрясение

11:51
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Все объекты работают в обычном режиме

На Байкале вблизи поселка Еланцы произошло землетрясение магнитудой 4,7.
На Камчатке рассказали о последствиях мощного землетрясения

Об этом РИА Новости руководитель Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева.

"Энергетический класс 12,3, магнитуда 4,7, интенсивность в эпицентре - середина Байкала около 20 километров к югу от поселка Еланцы - 6,4 балла", - сказала она.

Разрушений нет, все объекты инфраструктуры работают в обычном режиме.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло на Камчатке. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9 балла.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники МЧС на берегу
Сотрудники МЧС на берегу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.