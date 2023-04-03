На Байкале произошло землетрясение

Все объекты работают в обычном режиме

На Байкале вблизи поселка Еланцы произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Об этом РИА Новости руководитель Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева.

"Энергетический класс 12,3, магнитуда 4,7, интенсивность в эпицентре - середина Байкала около 20 километров к югу от поселка Еланцы - 6,4 балла", - сказала она.

Разрушений нет, все объекты инфраструктуры работают в обычном режиме.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 балла произошло на Камчатке. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9 балла.

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