Беглов назвал взрыв в кафе, где погиб Татарский, чудовищным преступлением

Он защищал свободу

Взрыв в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), это чудовищное и бесчеловечное преступление.

Об этом в понедельник, 3 апреля, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"В нашем городе произошла трагедия. В результате бесчеловечного, чудовищного преступления погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Многие из тех, кто пришел на встречу с ним, получили ранения", - передает слова губернатора его пресс-служба.

Беглов выразил соболезнования семье Татарского, назвал его патриотом и сильным журналистом.

"С первых дней борьбы Донбасса за свободу он был с теми, кто защищал честь родной земли и единство с Россией. Мы знали его как глубокого и яркого журналиста. Его оружием стало слово. Правдой он защищал Родину", - сказал он.

Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел в воскресенье во время творческого вечера Владлена Татарского. Взрывное устройство, спрятанное в подарке военкору, принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера. Девушка уже задержана.

В результате взрыва Владлен Татарский погиб. Также пострадали более 30 посетителей кафе.

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