Польша обогнала весь ЕС по закупке российского СПГ

Варшава экспортирует сжиженный газ в другие страны Евросоюза

Польша импортирует больше сжиженного газа из России, чем все остальные страны ЕС, вместе взятые. Объемы закупок российского пропан-бутана Варшавой подсчитало издание Rzeczpospolita.

"В прошлом году мы импортировали из России сжиженный газ на сумму 710,3 миллиона евро. Остальная часть ЕС на покупки с этого направления потратила значительно меньше - всего 417 миллионов евро", - отмечается в статье.

Подчеркивается, что, в отличии от природного газа, поставляемый из России СПГ не подпадает под санкции Евросоюза. При этом разница между ценой российского продукта и поставленного из других стран газа очень велика, большинство потребителей предпочитают газ из России.

На сжиженном пропан-бутане в Польше работают до 3 миллионов автомобилей. При этом Варшава еще и экспортирует СПГ в другие страны ЕС, передает РИА Новости.

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