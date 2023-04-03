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СК официально подтвердил задержание Треповой

11:10
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Она подозревается в причастности к взрыву в кафе

Следственный комитет подтвердил задержание Дарьи Треповой, которую считают причастной к убийству военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.
Подозреваемая в причастности к убийству Татарского объявлена в розыск

"По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова", - говорится в сообщении.

Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел в воскресенье во время творческого вечера Владлена Татарского. Взрывное устройство, спрятанное в подарке военкору, принесла, предположительно, Дарья Трепова. Татарский погиб на месте, постраали более 30 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство общеопасным способом", оно передано для расследования в центральный аппарат СК.

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