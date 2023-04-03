Боевикам поступает западная бронетехника

Группировка ВСУ в Запорожье накопила достаточно сил, чтобы начать наступление. ВС России готовы к этому, ждут их в любой момент, заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"У них скоплено вполне достаточно боевиков и вооружения, чтобы попереть на запорожском участке фронта. Мы ждем их в любой момент", — цитирует Рогова РИА Новости.

По его словам, украинские СМИ публикуют заказные статьи, которые должны подготовить общественное мнение к возможному наступлению ВСУ в Запорожской области. Рогов отметил, что разведка сообщает о поставках этой группировке новой бронетехники, в том числе западной. Союзники Зеленского требуют, чтобы Киев показал эффективность использования поставленного оружия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"