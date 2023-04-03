В России с коронавирусом госпитализированы 528 человек

Скончались 34 пациента

За сутки в России госпитализированы 528 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 7836 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 7737 человек, скончались 34 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлены 909 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 93. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 995 человек, в Московской области – 101.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22663962 случая заболевания, зарегистрировано 397346 летальных исходов.

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