Состояние богатейших россиян выросло на 13 миллиардов долларов

Данные – за три месяца этого года

Агентство Bloomberg опубликовало свой традиционный "Индекс миллиардеров" - Bloomberg Billionaires Index. Показатели рассчитываются на основе стоимости акций компаний. По данным агентства, с начала этого года состояние богатейших предпринимателей России увеличилось на 13,17 миллиарда долларов.

Третью строчку рейтинга российских миллиардеров занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Он заработал 1,17 миллиарда долларов, увеличив состояние до 21 миллиарда. На втором месте - глава "Новатэка" Леонид Михельсон – его состояние выросло на 1,65 миллиарда долларов, до 26,3 миллиарда.

Успешнее всех в этом году оказался основатель "Лукойла" Вагит Алекперов. Он заработал 3,17 миллиарда долларов, его состояние увеличилось до 18,5 миллиарда. Как отмечает ТАСС, стоимость наличных активов бизнесменов основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночной конъюнктуры.

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