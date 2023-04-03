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Появились кадры с места крупного ДТП на МКАД

14:55
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Обстоятельства выясняются

В столице выясняют обстоятельства крупного ДТП на МКАД. Авария произошла в районе 39-го километра кольцевой минувшей ночью. В результате происшествия погиб мужчина.

Он находился за рулём большегрузной машины. Она двигалась в своём ряду, но в какой-то момент фуру повело в сторону, и она влетела в отбойник. Удар был такой силы, что из полприцепа вывалился груз и повредил проезжающий мимо автомобиль "Шкода".

Дорогу освободили только к утру. Выяснение обстоятельств аварии контролирует столичная прокуратура. В ведомстве уточнили, что погибшему водителю было 49 лет.

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Последствия ДТП на МКАД
Последствия ДТП на МКАД
Последствия ДТП на МКАД
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