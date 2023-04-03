Продолжается строительство южного участка МСД

Юго-Восточная хорда пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе

В южной части города на финишную прямую вышло строительство Московского скоростного диаметра. Там почти завершены монтажные работы, начинается установка фонарей и укладка асфальта. Оценить новую магистраль водители смогут уже осенью. Причём это даже раньше, чем планировалось изначально.

Самое сложное позади. Гигантские металлические пролёты южной части Московского скоростного диаметра уже почти смонтированы. Строители надвигают последние балки. В результате остаётся только оснастить дорогу инженерными коммуникациями: обустроить ливневые стоки, установить мачты освещения, протянуть провода и водопровод - а он на трассе тоже есть - для заправки поливальных машин и подключения в случае надобности пожарных.

"Монтажные работы практически закончены. Сейчас приступили к устройству гидроизоляции, достройки бортовых элементов и выходим на устройство уличного освещения, укладку асфальта. Но это уже летом будет всё", - пояснил Александр Поночевный, главный специалист компании-подрядчика.

Юго-Восточная хорда пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе. Общая длина 28 километров. Она соединит 20 районов и свяжет между собой крупные городские магистрали – уже функционирующую Северо-Восточную хорду, а также Рязанский и Волгоградский проспекты, Третье транспортное кольцо, ряд крупных улиц и МКАД. Перетекая в трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе на юге, Скоростной диаметр станет прямой дорогой в Новую Москву.

"У нас в планах завершение Южной секции огромного участка Московского скоростного диаметра фактически от Шоссе Энтузиастов до Московской кольцевой автомобильной дороги в южной части города Москвы. Параллельно с этим мы завершаем строительство трех развязок на Московской кольцевой автомобильной дороге: Верхние поля, Липецкое и Алтуфьевское шоссе", - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

Строительство ЮВХ разделено на десять участков. Работы на всех - в активной стадии. Трасса преимущественно состоит из путепроводов. По-другому реализовать такой амбициозный и крайне нужный для Москвы проект не получалось. Поэтому идея по-настоящему грандиозная. В плотную городскую застройку необходимо уместить шестиполосную дорогу, причём сделать это так, чтобы довольными остались все.

"Работа в стеснённых городских условиях. Самая большая трудность - это коммуникации. Это их вынос, перенос, ликвидация, опять новые участки надо было строить. Снос старых гаражей, снос незаконных строений", - рассказал Александр Поночевный.

Ждать осталось недолго. По словам строителей, уже к осени всё должно быть готово. Об этом говорят темпы строительства, благодаря которым пока удаётся идти с опережением графика.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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