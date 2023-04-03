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В Кремле раскрыли подробности о готовящемся параде Победы

12:50
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Открыта аккредитация журналистов

Парад Победы в 2003 году традиционной пройдет 9 мая на Красной площади.

Его генеральная репетиция пройдет 7 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, Кремль начал процедуру аккредитации представителей средств массовой информации - заявку можно подать до 12 апреля.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в Параде в 2023 году примут участие более 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

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Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
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