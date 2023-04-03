В Московском зоопарке выясняют, кто мог отравить кондора Кузю

Подозревают посетителей

Кондор не спит, кондору плохо. Кузю - так зовут птицу из южноамериканских Анд - дежурные зоологи Московского зоопарка обнаружили в поилке в тяжёлом состоянии - хищник не поднимал головы и бился в конвульсиях. Его сразу же отправили в ветеринарный корпус, где ему сделали промывание желудка, провели гастроскопию и поставили несколько капельниц. Но состояние Кузи по-прежнему оставалось очень тяжёлым. Сотрудники зоопарка подозревают, что отравление пернатого - дело рук посетителей. Несмотря на строгие запреты, они постоянно пытаются зверей накормить.

"В очередной раз напоминаю: кормление животных на территории зоопарка строго запрещено, за исключением особо оговоренных случаев (контактная площадка и автоматы с кормом на берегах прудов)! Не подвергайте риску наших питомцев!" – отметила Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Кузе в этом году исполняется 40 лет - не очень понятно, бывает ли у птиц кризис среднего возраста, а вот проблемы с пищеварением стараниями людей теперь точно есть. В Московском зоопарке кондоров называют Кузями в честь самого первого представителя семейства американских грифов - он появился в столице в 1892 году, уже взрослым, и прожил около 70 лет. Кузя Первый был выдающейся личностью, по выходным его выпускали гулять по аллеям. Вероятно, посетители в то время не имели привычки кормить животных в зоопарке чем попало.

Ежедневно кондор съедает по 1,5 килограмма мяса, 200 грамм рыбы и 1-2 крысы - его рацион сбалансирован. Случай с Кузей - не единичный, в прошлом году в Челябинске посетители зоопарка отравили бурого медведя, а годом ранее в Москве умер белоголовый сип - птица проглотила перчатку. Сейчас служба безопасности Московского зоопарка по записям с видеокамер устанавливает причастных к отравлению Кузи.

Александра Панина, Сергей Костиков, "ТВ Центр".

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