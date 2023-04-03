Музей-заповедник "Горки Ленинские" расскажет об истории усадебной кухни

В новую экскурсионную программу вошли и рецепты блюд прошедших веков и даже дегустация

История усадебной кухни. Жизнь русского дворянства невозможно представить без торжественных приёмов и застолий. Музей-заповедник "Горки Ленинские" даёт возможность познакомиться с этой стороной загородной жизни и даже попробовать её на вкус.

Гарнитур из карельской березы - два дивана, буфет, тумбы, полки. И главное - раздвижной стол на 8 персон и стулья с щитовидными спинками. По меркам начала 20 века - невиданная роскошь. Но вдова промышленника Саввы Морозова, а позже супруга московского градоначальника Анатолия Рейнбота могла себе это позволить.

"Вот этот черный рисунок не нанесен на поверхность - он из другого дерева вырезан и вставлялся в каждый элемент мебели. Это старинная дорогая техника инкрустации", - говорит Ирина Конрад, начальник отдела экскурсионного обслуживания Музея-заповедника "Горки Ленинские".

Столовая усадьбы "Большие горки" - одна из самых уютных и светлых комнат в доме. Именно здесь щедро угощали гостей. "К столу подносили сначала холодные, потом горячие закуски. Среди горячих закусок числилась наша ушица. Нередко поварами являлись специалисты, приглашенные из-за рубежа, из Франции, из Италии, из Германии", - рассказал Владимир Романов, лектор-экскурсовод Музея-заповедника "Горки Ленинские".

Закулисье званых обедов - усадебная кухня. Утварь до наших дней не сохранилась. В музее сделали реконструкцию с оригиналами тех лет. "Вот такие металлические предметы тоже появились вместе с такими голландскими плитами. Вообще кухонная утварь тоже была голландско-немецким заимствованием. Поэтому многие слова нам привычные, такие как кастрюля, дуршлаг - немецкого происхождения", - отметила Ирина Конрад.

Последняя владелица усадьбы Зинаида Морозова-Рейнбот модернизировала кухню. И переместила ее на минус первый этаж южного флигеля, чтобы не распространялся запах еды. Но чтобы блюда можно было быстрее доставить в другое здание, прорыли подземный ход. На электричестве сэкономили - в подземелье сделали световые окна на улицу.

Вот так и раскрылась многолетняя тайна непонятных стеклянных люков на территории усадьбы. Некоторые из тех яств, которые носили по этому подземному ходу, предлагают отведать и в новой экскурсионной программе "История усадебной кухни". Главное блюдо - уха из лабардана.

А еще - щучья котлета с соусом тартар, буженина, томленая в специях с зеленью под хреном на ржаном хлебе с огурчиком. И черносмородиновый кисель со взбитыми сливками. Чем не купеческий ужин?

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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