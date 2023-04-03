НАК: убийство Татарского было спланировано украинскими спецслужбами

К преступлению привлекли также сторонников Навального

Теракт, совершенный в отношении Владлена Татарского, был спланирован украинскими спецслужбами.

Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

В комитете отметили, что теракт был спланирован с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией Навального (признан иноагентом и запрещен в России – прим. ред.) В частности, подозреваемая в убийстве Дарья Трепова была активной сторонницей Фонда, передает РИА Новости.

Ранее СК официально подтвердил задержание Дарьи Треповой. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство общеопасным способом", оно передано для расследования в центральный аппарат СК.

Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел в воскресенье во время творческого вечера Владлена Татарского. Взрывное устройство, спрятанное в подарке военкору, принесла, предположительно, Дарья Трепова. Татарский погиб на месте, постраали более 30 человек.

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