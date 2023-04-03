Киев отказывается выводить части ВСУ из Артемовска

Бои идут в центральной части города

Киев не отдает частям ВСУ в Артемовске приказа о выходе из города. Организованного вывода украинских подразделений не наблюдается, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Сейчас противник не получил соответствующего приказа, соответственно, никакого бегства или спланированного вывода войск украинского режима из Артемовска не видится", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Врио главы ДНР добавил, что бои идут в центральной части Артемовска. Российские подразделения прорвались практически к железнодорожной станции. В целом же в Донбассе украинские войска пытаются атаковать по нескольким направлениям, однако все атаки отбиваются.

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