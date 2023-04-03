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Киев отказывается выводить части ВСУ из Артемовска

12:43
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Бои идут в центральной части города

Киев не отдает частям ВСУ в Артемовске приказа о выходе из города. Организованного вывода  украинских подразделений не наблюдается, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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"Сейчас противник не получил соответствующего приказа, соответственно, никакого бегства или спланированного вывода войск украинского режима из Артемовска не видится", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия-24"

Врио главы ДНР добавил, что бои идут в центральной части Артемовска. Российские подразделения прорвались практически к железнодорожной станции. В целом же в Донбассе украинские войска пытаются атаковать по нескольким направлениям, однако все атаки отбиваются.

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