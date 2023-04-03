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Кремль назвал убийство военкора Татарского терактом

12:48
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

За ним, возможно, стоят украинские спецслужбы

Владимира Путина немедленно проинформировали о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Случившееся он назвал терактом.

"Россия столкнулась с киевским режимом. Это режим, который поддерживает террористические действия, режим, который стоит за убийством Дарьи Дугиной, режим, который вполне возможно стоит за убийством Фомина. Режим, который стоит за убийствами людей начиная с 2014 года", - сказал Песков, добавив, что именно поэтому проводится специальная военная операция.

Он также пожелал выздоровления всем пострадавшим в результате взрыва.

Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел в воскресенье во время творческого вечера Владлена Татарского. Взрывное устройство, спрятанное в подарке военкору, принесла, предположительно, Дарья Трепова. Татарский погиб на месте, пострадали более 30 человек.

Позднее НАК сообщил, что правоохранители задержали Трепову. По данным спецслужб, теракт был спланировал украинскими спецслужбами. Кроме того, Дарья Трепова была активной сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом и запрещен в России).

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