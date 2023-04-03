В Москве начал работу Пункт отбора на военную службу по контракту

Пункт работает ежедневно с 9:00 до 20:00 без перерыва на обед

В Москве начал работу единый пункт отбора на военную службу по контракту. Он расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1, сообщил военный комиссар столицы Максим Локтев.

По его словам, со всеми кандидатами будут проведены мероприятия по отбору на контракт по принципу одного окна, не выходя за территорию этого здания.

"Вся логистика продумана с учетом пожеланий тех, кто уже на контракте бывал", - сказал Локтев.

С желающими поступить на военную службу по контракту будут проведены профессиональные собеседования группой инструкторов. В пункте отбора на военную службу по контракту представлены все врачи-специалисты.

"Однако городская система здравоохранения, с учетом введения электронных медицинских карт, позволяет специалистам видеть в режиме онлайн всю информацию о состоянии здоровья потенциального кандидата, поэтому в проведении углубленных медицинских исследований нет необходимости", - подчеркнул Локтев.

Пункт работает ежедневно с 9:00 до 20:00 без перерыва на обед и выходных. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Срок прохождения военной службы по контракту будет определяться индивидуально, минимальный срок составляет 11 месяцев, отметил Локтев.

Заключить контракт могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Регион проживания не имеет значения.

"Предусмотрена и такая опция для тех, кто не граждане Российской Федерации, из ближнего зарубежья, мы тоже этих кандидатов будет рассматривать и предлагать им военную службу по контракту", - сказал Максим Локтев.

Пропускная расчетная способность пункта отбора составляет до 100 человек в сутки, при необходимости может быть увеличена до 300 человек в день.

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