Собянин: Ряд социальных объектов построят на севере Москвы до конца года

Школы, детские сады и поликлиника

На севере Москвы в этом году появятся новые детские сады, школы и поликлиника.

Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале. В Головинском районе появится учебный комплекс. В районе Молжаниновский построят школу на 1100 мест со спортивным комплексом и бассейном, а в Новоподрезково - детский сад на 350 мест с бассейном.

На улице Синявинская возведут поликлинику по новому московскому стандарту с современным оборудованием, добавил мэр.

Также на севере столицы планируется строительство частного детского сада на 150 мест в Дмитровском районе; детского сада на 350 мест на улице Дубнинская в Бескудниковском районе; учебных корпусов на улице Клинская и улице Фестивальная, детского сада на улице Петрозаводская и других объектов.

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