Песков заявил о праве России на превентивный удар

Такое право есть у многих стран

Агрессивное развитие событий вокруг России делает необходимым право на превентивное использование вооруженных сил.

Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя принятие обновленной Концепции внешней политики России.

"Развитие событий, агрессивное развитие событий вокруг нас как раз делает необходимым то, чтобы мы оставляли также за собой такое право", - отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

По словам Пескова, такая практика широко применяется многими странами в мире.

"Прежде всего речь идет о странах коллективного Запада", - добавил он.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации.

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