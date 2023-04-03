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"Попозже расскажу": видео допроса подозреваемой в убийстве Татарского

13:13
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Дарья Трепова призналась, что принесла статуэтку, которая позже взорвалась

МВД показало видео допроса подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского. Дарья Трепова рассказала, что именно она принесла статуэтку, начиненную взрывчаткой.

— Понимаешь за что задержана?

— За, я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского.

— Что ты сделала?

— Я принесла туда статуэтку, которая взорвалась.

— А кто тебе ее передал?

— Можно я попозже расскажу? 

Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел в воскресенье во время творческого вечера Владлена Татарского. Взрывное устройство, спрятанное в подарке военкору, принесла Дарья Трепова. Татарский погиб на месте, пострадали более 30 человек.

Позднее правоохранители задержали Трепову. По данным спецслужб, теракт был спланировал украинскими спецслужбами. Кроме того, Дарья Трепова была активной сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом и запрещен в России).

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Дарья Трепова
Дарья Трепова
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