Путин провел рабочую встречу с губернатором Подмосковья

Воробьев доложил президенту о результатах работы по социально-экономическому развитию

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о результатах работы по социально-экономическому развитию Подмосковья за 2022 год, сообщила пресс-служба Кремля.

"У нас по бюджету - плюс, мы довольны результатами, и очень хотелось бы, чтобы в следующем периоде мы также стабильно имели работающую экономику. Очень помогла программа импортозамещения. У нас 130 проектов, 24 было реализовано в 2022 году, и порядка 57 должно быть реализовано в следующем периоде. Делаем всё возможное, чтобы бизнес приходил и развивал производство", - заявил руководитель региона.

Как, в свою очередь, отметил президент, подмосковные власти провели большую работу по закрытию полигонов твердых коммунальных отходов, но теперь надо активно работать над рекультивацией.

"Мы по федеральной программе 17 уже рекультивировали. То есть не просто амбарный замок повесили, а сегодня это экологически чистые территории, которые дальше можно развивать, или, по крайней мере, они не беспокоят", - ответил Воробьев.

Кроме того, по его словам, 310 тысяч жителей Московской области получили газ "по символической цене".

"И эту программу мы также в 2022 году завершили", - заключил губернатор.

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