Кремль оценил реакцию Вашингтона на решение ОПЕК

Довольны США или нет – их дело

Поддержание цен на нефть - в интересах мировой энергетики. Довольны или нет принятыми ОПЕК решениями некоторые страны – дело этих государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В данном случае важна позиция ОПЕК и ОПЕК+, и в данном случае в интересах мировой энергетики поддержание на должном уровне мировых цен на нефть... Вот на это надо ориентироваться, а довольное или недовольное состояние других стран - их личное дело", - цитирует Пескова РИА Новости.

Днем ранее Россия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Также Саудовская Аравия для поддержания стабильности на рынке нефти снизит свое производство на 500 тысяч баррелей в сутки. На 78 тысяч баррелей в сутки уменьшит добычу Казахстан, ОАЭ сократит добычу на 144 тысячи баррелей в сутки, такие же шаги предпримут Ирак, Кувейт, Оман и Алжир. В Вашингтоне выразили недовольство таким решением.

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