ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Причал на Берсеневской набережной подготовили к сезону навигации

15:12
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Пристань очистили от остатков льда, снега и грязи

Генеральная уборка в самом разгаре! Причал "Большой Каменный мост" на Берсеневской набережной подготовили к сезону навигации, сообщает "ТВ Центр".

Бригада из шести человек и специальная моечная машина сначала очистили пристань от остатков льда, снега и грязи. После чего моющим средством тщательно обработали стены, пол и лестницы.

Завершающим этапом стала промывка всех элементов водой под давлением. Подготовку всех объектов на Москве-реке планируют завершить к 24 апреля, когда в городе стартует летний сезон навигации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Промывка причала Большого Каменного моста
Промывка причала Большого Каменного моста
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.