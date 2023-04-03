Причал на Берсеневской набережной подготовили к сезону навигации

Пристань очистили от остатков льда, снега и грязи

Генеральная уборка в самом разгаре! Причал "Большой Каменный мост" на Берсеневской набережной подготовили к сезону навигации, сообщает "ТВ Центр".

Бригада из шести человек и специальная моечная машина сначала очистили пристань от остатков льда, снега и грязи. После чего моющим средством тщательно обработали стены, пол и лестницы.

Завершающим этапом стала промывка всех элементов водой под давлением. Подготовку всех объектов на Москве-реке планируют завершить к 24 апреля, когда в городе стартует летний сезон навигации.

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