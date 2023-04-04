Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

День не подходит для активности и спорта

Овны

Очень хороший день для объективной оценки стоимости своих услуг и знаний. Проведите ревизию доходов. Может, пора повысить цены или найти новую работу?

Тельцы

Венера в вашем знаке вас убаюкает спокойствием, солнцем и комфортом. Вас не заденут никакие штормы и неприятности, наслаждайтесь этим апрельским днем!

Близнецы

Если вы намеревались переделать сегодня гору дел, то лучше заранее отказаться от таких планов. Сегодня день лени и комфорта, так что лучше отдохните хорошенько.

Раки

Четвертое число четвертого месяца - прекрасная дата для представителей четвертого знака Зодиака! Загадывайте желание и обязательно побалуйте себя сегодня чем-нибудь особенно приятным.

Львы

В вашу жизнь скоро войдет что-то хорошее. А пока освободите пространство от лишнего, проведите генеральную уборку в своем жилище, в мыслях, в телефоне.

Девы

День не подходит для активности и спорта, нагрузок на работе и в учебе. Зато он идеален для неспешных домашних дел, кулинарии, рукоделия и занятий с детьми.

Весы

Вы сегодня можете рассчитывать на небольшой доход или подарок из разряда "мелочь, а приятно". Купите себе по пути домой то, что хочется – считайте, что это благодарность от Вселенной.

Скорпионы

Вы сможете укрепить свои отношения - не только любовные, но и дружеские. Также на подходе идеи совместного бизнеса с друзьями или проект в социальных сетях.

Стрельцы

Если вы подумываете о смене работы - стоит обновить резюме. Тех, кого трудовая деятельность устраивает, тоже ждут перемены - новые обязанности или другой уровень ответственности.

Козероги

Хорошие новости ждут представителей творческих профессий и тех, кто связан с одеждой, косметикой, спортом. Вас порадуют обновки, новая прическа или хороший доход.

Водолеи

Вы сможете сегодня переделать гору домашних дел или начать какой-то новый семейный проект. При продаже или покупке недвижимости лучше обратиться к специалистам.

Рыбы

Игривое настроение накроет представителей этого знака - весна как никак! Флирт и романтика, свидания, переписка, знакомства, новые отношения заставят ваше сердце биться чаще!

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