Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

День не подходит для активности и спорта
Овны
Очень хороший день для объективной оценки стоимости своих услуг и знаний. Проведите ревизию доходов. Может, пора повысить цены или найти новую работу?
Тельцы
Венера в вашем знаке вас убаюкает спокойствием, солнцем и комфортом. Вас не заденут никакие штормы и неприятности, наслаждайтесь этим апрельским днем!
Близнецы
Если вы намеревались переделать сегодня гору дел, то лучше заранее отказаться от таких планов. Сегодня день лени и комфорта, так что лучше отдохните хорошенько.
Раки
Четвертое число четвертого месяца - прекрасная дата для представителей четвертого знака Зодиака! Загадывайте желание и обязательно побалуйте себя сегодня чем-нибудь особенно приятным.
Львы
В вашу жизнь скоро войдет что-то хорошее. А пока освободите пространство от лишнего, проведите генеральную уборку в своем жилище, в мыслях, в телефоне.
Девы
День не подходит для активности и спорта, нагрузок на работе и в учебе. Зато он идеален для неспешных домашних дел, кулинарии, рукоделия и занятий с детьми.
Весы
Вы сегодня можете рассчитывать на небольшой доход или подарок из разряда "мелочь, а приятно". Купите себе по пути домой то, что хочется – считайте, что это благодарность от Вселенной.
Скорпионы
Вы сможете укрепить свои отношения - не только любовные, но и дружеские. Также на подходе идеи совместного бизнеса с друзьями или проект в социальных сетях.
Стрельцы
Если вы подумываете о смене работы - стоит обновить резюме. Тех, кого трудовая деятельность устраивает, тоже ждут перемены - новые обязанности или другой уровень ответственности.
Козероги
Хорошие новости ждут представителей творческих профессий и тех, кто связан с одеждой, косметикой, спортом. Вас порадуют обновки, новая прическа или хороший доход.
Водолеи
Вы сможете сегодня переделать гору домашних дел или начать какой-то новый семейный проект. При продаже или покупке недвижимости лучше обратиться к специалистам.
Рыбы
Игривое настроение накроет представителей этого знака - весна как никак! Флирт и романтика, свидания, переписка, знакомства, новые отношения заставят ваше сердце биться чаще!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"