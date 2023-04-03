Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года

Столбики термометров показали +13,5

Время для весенних прогулок. Сегодняшний день в Москве уже успел стать самым тёплым с начала года.

В полдень на главной метеостанции города, ВДНХ, температура воздуха поднялась до +12,6 градуса. А уже через час столбики термометров показали +13,5. Это на 3-4 градуса выше нормы.

Но окончательные результаты будут известны только к концу дня. А сейчас - самое время наслаждаться весенней погодой. В палисадниках по всему городу уже во всю цветут первоцветы. Так что даже небольшой весенний дождь, который обещают к вечеру, прогулку точно не испортит.

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