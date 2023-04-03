Граждан предупредили о передвижении военной техники

Проверка боеготовности Вооруженных сил началась в Белоруссии. Как сообщили в Минобороны республики, ее цель - определить способность командиров управлять подчиненными подразделениями в высшей степени боевой готовности. Также необходимо выявить готовность воинских частей выполнять задачи в установленные сроки.

"Сегодня по поручению главы государства начата проверка боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь", - приводит сообщение Минобороны "Интерфакс".

Отмечается, что руководство проверкой возложено на государственный секретариат Совета безопасности Белоруссии. Жителей республики предупредили, что запланировано передвижение военной техники по дорогам общего пользования. В связи с этим возможно временное ограничение движения гражданского транспорта.

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