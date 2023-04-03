НАТО: Финляндия вступит в альянс уже завтра

4 апреля

Финляндия вступит в НАТО во вторник, 4 апреля.

Информацию подтвердил генсек альянса Йенс Столтенберг. Информацию также подтвердила канцелярия президента Финляндии Саули Нийнисте, передает ТАСС заявление.

"Завтра мы поприветствуем Финляндию как 31-го члена Североатлантического альянса, что сделает Финляндию и НАТО сильнее", - сообщил Столтенберг.

Ранее норвежская газета Verdens Gang со ссылкой на источники написала, что в Брюсселе ведется ускоренная подготовка к принятию Финляндии в НАТО. Если в ближайшие сутки "все пройдет гладко, то флаг Финляндии может быть поднят перед штаб-квартирой НАТО уже завтра", рассказал собеседник издания.

Финляндия подала заявку 18 мая прошлого года. Анкара долгое время блокировала стремление Хельсинки присоединиться к Североатлантическому альянсу, требовала объявить организации курдов вне закона, а также выдать обвиняемых Турцией в терроризме.

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