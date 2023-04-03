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Установлена национальность Чебурашки

14:42
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Исследование провел онлайн-кинотеатр

Российские зрители установили национальность главного персонажа книги писателя Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его друзья" - Чебурашки. Исследование в виде опроса провел один из онлайн-кинотеатров.

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Чебурашка – русский: такой вердикт вынесли большинство респондентов — 51%. А 3% опрошенных почему-то назвали обитателя коробки с апельсинами американцем.  

Не возникло проблем у респондентов и с определением возраста ушастого персонажа. Большинство опрошенных – 56% - уверены, что Чебурашка живет более 120 лет. И только четверть респондентов считают, что герой живет столько же, сколько живут кошки, а около 10% отмерили персонажу 60 лет жизни, передает "Лента.ру".

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