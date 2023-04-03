Теракт в Санкт-Петербурге: последняя информация к этому часу

По версии следствия, теракт был спланирован украинскими спецслужбами

Дарья Трепова. 26 лет. Следствие называет ее тем человеком,кто в воскресенье принёс в петербургское кафе "Большая перемена", на встречу военкора Владлена Татарского с читателями, статуэтку в виде человека в бронешлеме, начиненную взрывчаткой.

Есть информация, что Трепова сейчас активно дает показания. Следователи предполагают, что в кафе или рядом с ним могли находиться ее сообщники, которые дистанционным путем привели в действие самодельное взрывное устройство, спрятанное в гипсовой статуэтке. По данным взрывотехников, мощность бомбы равнялась примерно 200 граммам в тротиловом эквиваленте.

"Установлено, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского, был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального (признан иноагентом), активной сторонницей которого является задержанная Трепова", - сообщили в НАК.

Фонд борьбы с коррупцией - иностранный агент, организация финансируемая Западом. Его деятельность запрещена в России. Следователи смогли установить практически поминутно все передвижения Дарьи Треповой. Через несколько минут после взрыва девушка уходит с места преступления. Она не пострадала. В съемной квартире, до которой не более десяти минут пешком, она переодевается и обрезает волосы. Вот кадры из кафе и сразу после задержания. Потом в течение нескольких часов Трепова ездит на такси по Санкт-Петербургу. Очевидно: заметает следы и, скорее всего, получает дальнейшие указания и инструкции, как вести себя в случае задержания. При этом имеется информация, что на имя Дарьи Треповой был куплен авиабилет до Узбекистана. Вылет как раз в воскресенье.

Но в аэропорту подозреваемая не появилась. Уже ночью Трепова приезжает к своему знакомому в квартиру в спальном районе на севере города. За домом установили наблюдение. Спецназ проводит задержание.

"Задержана Дарья Трепова. С ней проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются мотивы совершенного преступления. Следствием будет решаться вопрос об избрании Треповой меры пресечения", - сообщили в СК.

"В Санкт-Петербурге работает группа сотрудников главного управления уголовного розыска МВД России. Они оказывают практическую помощь сотрудникам главного управления МВД России по Санкт-петербургу и ленинградской области в раскрытии этого резонансного преступления", - сообщили в МВД.

Владлен Татарский - это был псевдоним сорокалетнего Максима Фомина. Уроженец Макеевки. Бывший шахтер. Еще торговал мебелью. Начиная с 2014 года, воевал в различных военных подразделениях Луганской и Донецкой народных республик. Позже - участник уже специальной военной операции. При этом вел очень популярный телеграмм-канал с аудиторий в полмиллиона человек, где публиковал последние новости СВО и военную аналитику. Писатель. Автор трех книг.

Эти кадры были сняты 26 февраля прошлого года - съемочная группа "ТВ Центра" вместе с Максимом Фоминым в одной машине, бывшей инкассаторской "Ниве", впервые едут по освобожденной территории. Через пару дней бронированная "Нива" спасла нашим коллегам жизнь, когда они попали под обстрел украинских градов.

В Санкт-Петербурге в кафе "Большая перемена" каждые выходные проходили творческие вечера, в том числе с людьми из зоны специальной военной операции. А Владлен Татарский вообще очень часто общался с подписчиками лично.

О Дарье Треповой известно, что после окончании школы она поступила на экономический факультет Санкт-Петербургского госуниверситета. Там сообщили, что девушка была отчислена. Причины не назвали. На жизнь зарабатывала в том числе производством и торговлей одеждой и аксессуарами. Замужем. Супруг Дмитрий Рыков - член незарегистрированной Либертарианской партии. Имеется информация, что Трепову и Рыкова после начала СВО несколько раз задерживали на несанкционированных митингах. А когда началась частичная мобилизация, муж Дарьи и вовсе сбежал из России. Сейчас очень быстро поспешил заявить - к произошедшему в Санкт-Петербурге никакого отношения не имеет.

В результате взрыва пострадали еще более 30 человек.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"