Банковский кризис в Европе и США ударил по рынкам нефти

Наблюдается избыток сырья

Нефть марки Brent взлетела уже на 7% - торгуется уже почти по 85 долларов за баррель. Инвесторов, очевидно, крайне впечатлило решение стран ОПЕК+ сократить добычу "черного золота" более чем на полтора миллиона баррелей в сутки. По 500 тысяч придется на Россию и Саудовскую Аравию. Также к сделке присоединились, в частности, ОАЭ, Кувейт, Ирак, Казахстан и Габон. Соглашение будет действовать с мая и до конца года. Так что сегодняшний рост - судя по всему, только начало. Уолл-стрит предрекает взлет цен до сотни долларов за баррель.

"Решение стран ОПЕК+ стало настоящим шоком для глобального сырьевого рынка. В обозримом будущем мировая экономика может столкнуться с рецессией из-за повышения цен на энергоресурсы и дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики", - пишет Bloomberg.

В России тем не менее констатируют: решение о сокращении добычи - вынужденная мера. Она позволит стабилизировать рынок, на котором в последние месяцы наблюдается избыток сырья при росте мировых запасов нефти. Кроме того, неопределенности добавляет сейчас банковский кризис в США и Европе, а также - недальновидная санкционная политика западных стран. Отсюда - и потребность в коррекции.

"Мы видим, что банковский кризис в Европе и США, который сильно влияет на рынки нефти, энергетическая политика, которая сегодня проводится многими странами, вмешательство в рыночные механизмы - это тоже одна из причин, почему страны-экспортеры нефти, которые входят в ОПЕК+, добровольно приняли решение о дополнительном сокращении. Ну и, конечно, основная задача - это более предсказуемый рынок, более стабильная ситуация на нефтяных рынках", - сказал вице-премьер России Александр Новак.

Однако такая стабильность - страшный сон Вашингтона. В Белом доме уже назвали решение стран ОПЕК+ "неразумным" и "вредным". Еще бы: оно ведь может снова раскрутить маховик инфляции в США. Резко подорожает и бензин в Америке: есть риск возврата к уровням выше 4 долларов за галлон. А это больно ударит по позициям Джо Байдена и демократов в преддверии президентских выборов. Нужно как-то реагировать.

Впрочем, карты в колоде у Штатов - одна хуже другой.

"Байден может пойти на очередной выпуск нефти из стратегического резерва. Однако экстренная распродажа, вероятно, еще больше осложнит пополнение запасов и усугубит кризис. Увеличение добычи нефти также маловероятно: отрасль не хочет рисковать. Ну а билль NOPEC, который позволил бы судиться со странами OPEC и накладывать на них санкции, нанесет много вреда дипломатическим отношениям и оборонной промышленности США", - продолжает Bloomberg.

Есть еще вариант - сократить американский экспорт нефти, бензина и дизеля. Но, во-первых, это еще больше повысит цены внутри самих Штатов. И уже совершенно точно поставит на грань энергоколлапса Европу. Потому как Старый Свет лишится поставок углеводородов одновременно и из России, и из Америки. Опять же - это удар по Байдену.

Влиятельный журналист-расследователь Сеймур Хёрш уверен: катастрофа в Старом Свете теперь означает и фиаско для американского президента. Ведь именно он ответственен за подрыв "Северных потоков", что ему обязательно припомнят оппоненты в случае, если дела пойдут совсем туго.

"Европе и, в частности, Германии придется крайне тяжело, и это ляжет на плечи Байдена, и я думаю, что к середине года это станет для него политической катастрофой", - сказал Хёрш.

Ситуация для действующего американского президента осложняется еще и тем, что монархии Залива - и это стало совершенно очевидно после решения ОПЕК+ - делают ставку на Трампа в 2024 году. Может быть, и Десантиса они рассматривают в качестве запасного варианта. Но точно не Байдена.

Wall Street Journal с неудовольствием констатирует: Япония все-таки добилась от США исключения из сделки по нефтяному потолку цен, введенному против России. Вашингтон уступил, и в итоге Токио закупил у Москвы более 230 тысяч баррелей по цене в почти 70 долларов.

"Один из ближайших союзников Вашингтона в Азии теперь покупает нефть по ценам выше потолка в 60 долларов за баррель. В то время, как многие европейские страны снизили зависимость от российских энергоресурсов, Япония за последний год лишь активизировала закупки. Кроме того, это единственная страна "Большой семерки", которая не поставляла летальное оружие на Украину", - говорится в материале.

Россия, в свою очередь, не раз подчеркивала, что выступает за честную реализацию рыночных механизмов - вместо недобросовестной конкуренции и санкций. Партнеров-единомышленников находится немало. Отсюда и рост экспорта: агентство Bloomberg вынуждено констатировать, что только за семь последних дней наши поставки нефти по морю выросли до 4 миллионов 130 тысяч баррелей в день. Это максимум с июня прошлого года.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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