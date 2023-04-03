В Киево-Печерской лавре начала работать инвентаризационная комиссия Минкульта Украины

Это уже третья попытка составить опись имущества обители за последнюю неделю

Крестный ход вокруг Киево-Печерской лавры собирает сотни верующих, многие из которых не покидают территорию монастыря уже почти неделю. Здесь же - десятки священнослужителей канонической церкви Украины. В том числе те, кто совсем недавно вернулись из зоны конфликта.

Иерархи УПЦ продолжают твердить - "мы свои". Наивно полагая, что украинские власти оставят их в покое. Однако надежды на это нет никакой, учитывая те заявления, что звучат от представителей Зеленского. А в них речь уже идет не только о конфискации церковного имущества, но и о физическом устранении священнослужителей канонической церкви.

"Как раз сегодня вот это все, что происходит вокруг УПЦ, позволит вот этот гнойник убрать. Хирургически убрать. И у нас сейчас есть уникальный шанс. В течение первых трех-шести месяцев войны можно было много таких просто зачистить физически. Сегодня это немного сложнее. Но это не означает - невозможно", - заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Так что даже рядовым священникам УПЦ явно стоит опасаться за свои жизни. Не говоря уже про высших иерархов. Таких, как наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел. Пока его лишь посадили под домашний арест. Однако так называемые украинские патриоты уже требуют его крови.

Но пока команду "фас" украинским наци не дают, явно боясь общественного резонанса. Оттого они вынуждены развлекаться как могут. То орут, пытаясь заглушить молитву. То скачут, словно бесноватые. То запрут монахов в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, едва не доведя одного из них до сердечного приступа.

Полиция, как всегда, бездействует, что, в общем-то, вполне нормально для нынешней Украины, где процветает беззаконие и внесудебные расправы. Это, как ни странно, признали даже в Организации Объединенных Наций. Впрочем, западных политиков данные мелочи, как видно, не особенно волнуют. Ведь они продолжают приезжать к Зеленскому. Сегодня вот Киев посетили генсек Совета Европы, а также министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Вместе с Зеленским они отправились Черниговскую область, чтобы послушать рассказы местных про плохих русских.

Запад продолжает делать ставку на обострение конфликта. Об этом свидетельствуют и поставки оружия, включающие тяжелую бронетехнику, и заявления политиков, подталкивающих Киев идти в наступление. Вот и генсек НАТО обещает в случае успеха различные блага. В том числе и членство Украины в альянсе, которого так жаждят киевские правители.

"НАТО едино в своей решимости продолжать поддерживать Украину. Страны альянса предоставили более 65 миллиардов евро военной помощи. И сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы Украина одержала победу. Без этого вопрос о ее членстве не будет иметь значения", - указал Йенс Столтенберг.

Кроме того, Запад в случае неудачи ВСУ наверняка задастся вопросом - а куда ушли все те десятки миллиардов долларов, которые выделялись Украине? Призывы разобраться с этим уже звучат все громче. И в ЕС, и в Штатах, которые являются главным спонсором этого конфликта.

"Мы, по сути, уже знаем: мы отправили 113 миллиардов долларов, а, вероятно, еще больше, где-то 130 миллиардов долларов, самой коррумпированной стране на Земле. И у нас нет никакого реального представления о том, как тратятся эти ресурсы", - сказал сенатор Джеймс Вэнс.

Часть денег наверняка была разворована. Вместе с гуманитарной помощью, оружием, комплексами спутникового интернета Starlink и формой. Ее теперь легко можно купить в украинских магазинах, которые бережно срезали шильдики "Не для продажи". Вряд ли министр обороны Украины, против которого уже пытались возбудить уголовное дело за коррупцию, не в курсе данных утечек со складов. Как и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Да и сам Зеленский, которого сын Дональда Трампа на днях с иронией обозвал самым высокооплачиваемым актером в мире.

И это действительно не шутка. По данным независимых СМИ, только за год конфликта состояние украинского президента достигло 18 миллиардов долларов.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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