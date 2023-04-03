ВСУ потеряли до 285 солдат на донецком направлении

И несколько десятков единиц техники

Украинская армия потеряла до 285 украинских военных и наемников на донецком направлении.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено до 285 украинских военнослужащих и наемников", - говорится в сообщении.

Кроме того, на данном направлении российские войска уничтожили один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов.

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