ЦБ объявил о достижении инфляцией уровня ниже 4%

Регулятор прогнозировал это в феврале

Годовая инфляция в России по итогам первого квартала 2023 года опустилась ниже 4%. Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказал заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

Представитель Банка России отметил, что это соответствует февральскому прогнозу регулятора.

В ЦБ ожидают, что "после того, как из расчета начнут выходить очень низкие значения инфляции мая — июня, темпы годовой инфляции будут возрастать, и наш прогноз на этот год остается на уровне 5-7%".

Заботкин уточнил, что, по прогнозу Центробанка, инфляция вернется к целевому уровню в 4% в 2024 году, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что принятые российскими властями меры позволили справиться с инфляцией, она приближается к целевому уровню 4%. При этом Россия чувствует себя уверенно в бюджетной сфере.

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