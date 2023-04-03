МИД России пообещал ответить на вступление Финляндии в НАТО

Альянс обещает принять нового члена "уже завтра"

Россия предпримет шаги в ответ на вступление Финляндии в Североатлантический альянс. Такое заявление в понедельник, 3 апреля, сделал заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

Дипломат отметил, что часть таких мер уже объявлена, и предупредил, что российская сторона будет укреплять свой военный потенциал на западном и северо-западном направлениях.

В случае размещения на территории Финляндии сил и средств других членов НАТО будут предприняты дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности России, цитирует Грушко РИА Новости.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Финляндия может стать новым, 31-м, членом Североатлантического альянса уже 4 апреля. Информацию также подтвердила канцелярия президента Финляндии Саули Нийнистё.

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