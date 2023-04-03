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Столтенберг подсчитал стоимость поставленного на Украину оружия

15:16
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Генсек НАТО пообещал не ослаблять поддержку Киева

Йенс Столтенберг подсчитал, сколько военной помощи получила Украина от Запада. По данным генсека НАТО, переданное альянсом Киеву вооружение оценивается более чем в 65 миллиардов евро.

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"Мы едины в нашей решимости продолжать поддерживать Украину. Страны НАТО предоставили более 65 миллиардов евро военной помощи", - заявил генсек НАТО в преддверии встречи в Брюсселе глав МИД стран альянса.

Кроме того, Столтенберг приветствовал начало поставок западных танков и другой бронетехники Украине. Он уверен, что это может реально изменить ситуацию на фронте.

Москва уже направляла ноту странам НАТО из-за поставок оружия Киеву. Российская сторона подчеркивала: любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС России, передает РИА Новости.

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