Столтенберг подсчитал стоимость поставленного на Украину оружия

Генсек НАТО пообещал не ослаблять поддержку Киева

Йенс Столтенберг подсчитал, сколько военной помощи получила Украина от Запада. По данным генсека НАТО, переданное альянсом Киеву вооружение оценивается более чем в 65 миллиардов евро.

"Мы едины в нашей решимости продолжать поддерживать Украину. Страны НАТО предоставили более 65 миллиардов евро военной помощи", - заявил генсек НАТО в преддверии встречи в Брюсселе глав МИД стран альянса.

Кроме того, Столтенберг приветствовал начало поставок западных танков и другой бронетехники Украине. Он уверен, что это может реально изменить ситуацию на фронте.

Москва уже направляла ноту странам НАТО из-за поставок оружия Киеву. Российская сторона подчеркивала: любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС России, передает РИА Новости.

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