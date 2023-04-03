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Саммит БРИКС-2024 пройдет в Казани

15:48
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Председателем оргкомитета назначен помощник президента России Юрий Ушаков

Как следует из опубликованного на портале правовой информации указа Владимира Путина, встреча глав государств БРИКС пройдет в следующем году в Казани.
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"В связи с предстоящим председательством России в объединении БРИКС в 2024 году постановляю определить г. Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства России в объединении БРИКС в 2024 году", - сказано в документе.

Председателем оргкомитета назначен помощник президента Юрий Ушаков. В месячный срок он должен утвердить план основных мероприятий.

Оргкомитету поручено представить на утверждение согласованную концепцию председательства России в БРИКС, а правительство страны должно обеспечить финансирование соответствующих мероприятий.

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