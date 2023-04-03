МВД предупредило об активизации транснациональной организованной преступности

Это явление наблюдается на фоне СВО

В условиях проведения специальной военной операции на территории Украины активизировались элементы транснациональной организованной преступности. Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказал российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Глава МВД России встретился с коллегой из Армении Вагой Казаряном. Во время беседы Колокольцев указал, что активизировались элементы преступности, в частности, связанной с экстремизмом, терроризмом, нелегальной миграцией, торговлей оружием и людьми.

Российский министр обратил внимание на то, что борьба с данными преступными проявлениями требует консолидации усилий органов правопорядка двух стран.

С учетом складывающейся ситуации все большее значение приобретают региональные международные структуры, такие как Евразийский экономический союз, Организация договора о коллективной безопасности, Содружество Независимых Государств и Шанхайская организация сотрудничества, указал Колокольцев. Также министр обозначил актуальность многостороннего взаимодействия в формате ОДКБ, сообщает ТАСС.

Ранее Колокольцев отмечал, что количество преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось. Он напомнил, что в России регулируют пребывание и труд мигрантов 16 ведомств, и призвал их ужесточить работу по борьбе с наркотиками.

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