Названы самые популярные направления майского отдыха

В лидерах – Краснодарский край

Самые популярные направления для отдыха на длинные майские выходные назвали российские туроператоры. В лидерах – Краснодарский край, туда намерены отправиться 39% клиентов, сообщает АТОР.

По данным туроператоров, за год количество заявок удвоилось. Клиенты направляются не только в Сочи, но и в Анапу и в Геленджик. 36% клиентов намерены отправиться в Кавминводы. Крым в этом году уступил третье место Алтаю.

Отмечается рост интереса к регионам, куда можно добраться быстро и недорого, потратив на дорогу до десяти тысяч рублей. Среди сити-туров наибольший интерес клиенты проявляют к Казани, Калининграду и республикам Северного Кавказа. По данным туроператоров, майский отдых в прибрежных пятизвездочных отелях за год подорожал в среднем на 20%, передает "Лента.ру".

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