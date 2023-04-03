Семья Татарского и пострадавшие при взрыве в Петербурге получат компенсацию

Об этом рассказал глава города

Власти Санкт-Петербурга выплатят 1 млн рублей семье военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин), погибшего при взрыве в кафе. Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как написал Беглов в своем Telegram-канале, он навестил пострадавших, которых приняла Мариинская больница. Город окажет им финансовую помощь. Пострадавшие получат компенсации в размере 500 или 250 тысяч рублей, в зависимости от тяжести их состояния.

Взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел 2 апреля во время творческого вечера Владлена Татарского. Взрывное устройство, спрятанное в подарке военкору, принесла, предположительно, Дарья Трепова. Татарский погиб на месте, пострадали более 30 человек.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) рассказали, что теракт, совершенный в отношении Владлена Татарского, был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией Навального (признан иноагентом и запрещен в России – прим. ред.).

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