В Госдуме решили запретить деятельность МУС против России

Готовятся соответствующие поправки в законодательство

Профильные комитеты Госдумы готовят поправки, которые запретят в России деятельность Международного уголовного суда (МУС) и международных органов, направленную против России. Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Как уточнил политик в Telegram-канале Госдумы, поправки готовятся поправки в закон "О безопасности". Володин провел совещание по подготовке соответствующих изменений.

Также речь идет о введении запрета публичных призывов к исполнению их решений и сотрудничества с ними. Кроме того, предлагается наделить президента России полномочиями по защите россиян в случае принятия международными органами решений, противоречащих российскому законодательству".

Володин отметил, что "необходимо предусмотреть уголовную ответственность за эти преступления. С этой целью готовятся предложения о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы норм по наказанию в виде штрафов и лишения свободы.

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение обязывает государства — члены суда арестовывать разыскиваемых и передавать их в Гаагу. В Кремле подчеркнули, что Москва не признает юрисдикцию МУС.

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