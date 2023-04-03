Виновных в попытке подрыва российского А-50 в Белоруссии могут казнить

Попытка теракта была совершена на аэродроме в Мачулищах

Фигурантам дела о теракте против российского военного самолета на аэродроме Мачулищи может грозить смертная казнь. Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказал заместитель начальника Следственного управления Комитета госбезопасности Белоруссии Константин Бычек.

Бычек пояснил, что в соответствии с частью 9 статьи 16 Уголовного кодекса Республики Беларусь все участники организованной группы, независимо от их роли в совершенном преступлении, признаются исполнителями.

В связи с этим всем фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса "Акт терроризма, совершенный организованной группой". Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до смертной казни, сообщает телеканал ОНТ.

В марте в Белоруссии задержали жителя Крыма, завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) для попытки диверсии против российского самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах. Воздушное судно не пострадало.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уточнил, что мужчину задержали с несколькими пособниками. При подготовке операции использовались "самые высокие технологии", подчеркнул глава государства.

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