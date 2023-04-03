Процесс возвращения в Россию осужденной в Белоруссии Сапеги начался

Сроки возвращения россиянки неизвестны

Процедура по переводу на родину гражданки России Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии, уже запущена. Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказал адвокат Сапеги Антон Гашинский.

Юрист отметил, что уже подано в Министерство юстиции России ходатайство о переводе Сапеги в Россию.

При этом комментировать возможные сроки перевода Сапеги из Белоруссии в Россию адвокат отказался, сообщает РИА Новости.

Гражданку России Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года. Гродненский областной суд 6 мая приговорил ее к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в возбуждении социальной вражды и розни, а также в незаконном сборе и распространении персональной информации. 10 января стало известно, что Сапеге отказали в помиловании.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "жалко девчонку", поэтому не исключено, что Сапегу могут передать российской стороне, так как "надо вопрос этот решать".

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