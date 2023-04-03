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Россия передала Украине пятерых раненых военнослужащих ВСУ

18:06
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

В марте из плена вернулись пятеро бойцов ВС России

Пятеро раненых украинских военнослужащих репатриированы на Украину. Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
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Как написала омбудсмен в своем Telegram-канале, в конце марта пятеро тяжелораненых российских военнослужащих были переданы России украинской стороной. Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ.

Вернувшиеся на родину российские военнослужащие проходят лечение, Москалькова пожелала им скорейшего выздоровления, а также подчеркнула, что работа по возвращению пленных бойцов ВС России продолжается.

Ранее Татьяна Москалькова сообщала, что по вине украинской стороны срывается очередной обмен пленными. Ситуация вызывает беспокойство, поскольку "время идет, список пополнился: сегодня в нем уже 133 фамилии, а украинская сторона молчит".

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