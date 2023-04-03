Россия приостановила выплату взносов в ПА ОБСЕ

Нет смысла платить за то, в чем не участвуешь, заявил Вячеслав Володин

Совет Государственной думы России принял решение приостановить выплату взносов в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству (ПА ОБСЕ). Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик уточнил, что было принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 году.

Володин напомнил о попытках воспрепятствовать работе российской делегации в ПА ОБСЕ и заявил, что "мы не должны платить за то, в чем не участвовали".

Спикер Госдумы предупредил, что "если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос", сообщает "Интерфакс".

Ранее власти Польши объявили, что отказали министру иностранных дел России Сергею Лаврову в возможности участвовать в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, так как стремятся "максимально изолировать Россию". В Варшаве убеждены, что Москва должна быть максимально изолирована на всех международных площадках.

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