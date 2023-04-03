Россия обвинила Латвию в целенаправленной борьбе с русской культурой

Памятник Пушкину в Риге в третий раз пострадал от рук вандалов

В России возмущены очередной малодушной выходкой латвийских осквернителей, вновь надругавшихся над памятником великому русскому поэту Александру Пушкину в Риге. Такое заявление в понедельник, 3 апреля, сделало российское посольство в Латвии.

Как отмечается в Telegram-канале дипмиссии, это уже третья за последние месяцы атака вандалов на данный монумент. В посольстве подчеркнули, что становится очевидным, что указанный инцидент выходит за рамки случайных хулиганских действий и приобретает характер целенаправленной деятельности по борьбе с символами русской культуры в Латвии.

Российские дипломаты указали, что акты вандализма "не встречают должного противодействия" со стороны официальных властей и правоохранительных органов Латвии, а также умышленно формируют "ореол нестабильности" вокруг монумента.

Как считают в российской дипмиссии, это может свидетельствовать о подготовке общественного мнения к сносу памятника Пушкину в Риге.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прямой нацизм охватывает все больше и больше европейских стран. Как указал дипломат, "разрушается на наших глазах история, разрушаются святые памятники.

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