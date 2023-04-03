Собянин: Новые объекты около ЦКАД помогут создать тысячи рабочих мест

Здесь может быть построено около 5 млн кв. м недвижимости

Мэр столицы Сергей Собянин в понедельник, 3 апреля, рассказал о планах развития территории рядом с московским участком Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Как отметил градоначальник в своем Telegram-канале, московский участок ЦКАД — новая точка роста ТиНАО. Введенный участок — чуть больше 20 км, однако планы по развитию прилегающей территории довольно масштабные.

Здесь может быть построено около 5 млн кв. м недвижимости, 80% которой — нежилая: технопарки, логистические центры, офисные и бизнес-площадки. Это создаст для поселений Первомайское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское и Щаповское тысячи новых рабочих мест.

Сергей Собянин отметил, что в планах по развитию промышленного и инновационного потенциала ТиНАО: логистический центр электронной коммерции и завод по производству окон из алюминия и ПВХ в поселении Краснопахорское; индустриальный кластер в составе четырех заводов в районе станции "Бекасово-Сортировочное"; производственный комплекс по изготовлению шпона, фанеры, деревянных плит и панелей в поселении Щаповское; промышленный технопарк в Марушкинском поселении.

Реализуя эти проекты, ТиНАО достигнут целевых параметров по росту инвестиций, налогооблагаемой базы и рабочих мест. Всего в ТиНАО сейчас больше 190 крупных, средних и малых промышленных предприятий, добавил мэр столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва вошла в десятку самых привлекательных для инвесторов мировых мегаполисов. В частности, по количеству технопарков Москва занимает второе место после Пекина. В российской столице расположен 51 технопарк, в которых работают больше 2 тысяч резидентов, создано почти 70 тысяч рабочих мест.

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