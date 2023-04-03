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Собянин рассказал о нововведениях, улучшивших работу патронажных медсестер

18:22
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

С помощью планшетов уже заполнено почти 350 тыс. протоколов в цифровом формате

В столице с февраля 2022 года в цифровом формате заполнено почти 350 тыс. протоколов патронажных осмотров новорожденных. Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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Как напомнил градоначальник в своем Telegram-канале, в Москве патронажные медсестры теперь оформляют протоколы в электронном виде. С февраля 2022 года всех столичных медсестер, которые посещают детей на дому в течение первого месяца жизни, обеспечили специальными планшетами.

Сергей Собянин уточнил, что каждое устройство подключено к ЕМИАС. Благодаря этому медсестры вносят все данные о новорожденных сразу в систему, и они становятся доступны врачу-педиатру, учитывающему их при оценке динамики состояния здоровья ребенка.

Такое нововведение позволяет уделять больше времени осмотру младенцев и консультированию родителей. Это важный этап наблюдения за малышом, когда стоит проводить эффективную профилактику заболеваний, своевременно выявлять отклонения и принимать меры по их устранению, отметил мэр.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) влияет на продолжительность жизни, уровень смертности и даже такой сложно измеримый, но вполне осязаемый показатель, как качество жизни. В Москве расширяют оказание МВП.

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