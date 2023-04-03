Минздрав: число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге выросло до 33

Ранее Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело на террористический акт

Минздрав России сообщил, что количество пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге выросло до 33.

"По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 33 человека, в том числе двое подростков, один человек погиб", - приводит сообщение ТАСС.

Ранее Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о взрыве в Санкт-Петербурге на террористический акт.

"Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий, уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч. 3 ст. 205 УК ("Террористический акт")", - сказано в сообщении СК.

Там добавили, что располагают данными о том, что организация теракта велась с территории Украины.

По подозрению в совершении преступления задержана 26-летняя Дарья Трепова. С ней проводятся следственные действия.

Взрыв прогремел в воскресенье в кафе на Университетской набережной. В результате теракта погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин). Согласно данным правоохранительных органов, взрывное устройство принесла одна из посетительниц, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому.

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